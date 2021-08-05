Москва, 5 августа, 2021, 22:15 — ИА Регнум. Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции надо бы достичь к 1 сентября, заявила 5 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова на телеканале «Россия 1».

Андрей Шишкин. Сельский доктор

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Отметив, что стартовал «пятый этап исследования популяционного иммунитета» к COVID-19 в России, Попова заявила о низком на текущий момент уровне иммунитета. А это значит, что коронавирус продолжает циркулировать.

Попова «И конечно, очень правильно было бы, чтобы мы достигли этой точки максимально быстро, хорошо бы к 1 сентября».

Отметим, что под коллективным иммунитетом имеется в виду достижение доли вакцинированных от COVID-19 (и официально переболевших) на уровне 60%.