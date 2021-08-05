Киев, 5 августа, 2021, 22:14 — ИА Регнум. Украина не останется без газа после начала работы нового трубопровода «Северный поток — 2», так как у официального Киева есть стратегия энергетической безопасности, заявил 5 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью изданию «Новое время».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Сразу скажу: без газа Украина точно не останется. У нас есть четкое понимание и стратегия нашей энергетической безопасности, и мы все эти вопросы отрабатываем», — сказал Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа текущего года кабинет министров Украины принял стратегию энергетической безопасности страны, которая «неразрывно связана с успешностью европейской интеграции» и синхронизацией энергетических систем и рынков с европейскими.