Тирана, 5 августа, 2021, 22:18 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 5 августа опубликовал видео операции по борьбе с пожарами во Влёре на своей странице в социальной сети Facebook.

38.mchs.gov.ru Эвакуация

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Политик подчеркнул, что в сложившейся ситуации эвакуация жителей является приоритетом для правительства и призвал граждан следовать указаниям служб гражданской обороны.

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Сильные ветры ускоряют распространение огня и повышают риск вступления пожара на территорию населенных пунктов, однако, благодаря вмешательству с воздуха, этого удалось избежать.