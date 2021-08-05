Барнаул, 5 августа, 2021, 22:08 — ИА Регнум. Министерством промышленности и энергетики Алтайского края подведены итоги ежегодного краевого конкурса «Лучшее промышленное предприятие Алтайского края». В соответствии с распоряжением губернатора Виктора Томенко АО «Сибирь-Полиметаллы» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) стало лауреатом соревнования среди промышленных предприятий в подгруппе с численностью работающих более 250 человек.

Пресс-служба УГМК

Краевой конкурс проводится ежегодно с целью пропаганды достижений промышленных предприятий, популяризации передовых методов управления производством, роста престижа и значимости реального сектора экономики региона. Одержать победу компании удалось благодаря наилучшим показателям эффективности работы: устойчивому экономическому росту, увеличению объемов производства и его рентабельности, приросту высокопроизводительных рабочих мест, реконструкции и модернизации объектов, техники и оборудования.

Так, в 2020 компания увеличила объем добычи на 14%, а переработки — на 17%. Продолжается разработка крупнейших месторождений полиметаллических руд с высоким содержанием цинка, меди, свинца, а также золота и серебра, на Корбалихинском, Зареченском и Степном рудниках. Переработка осуществляется на Зареченской и Рубцовской обогатительных фабриках, где в 2020 году завершился очередной этап реконструкции, в рамках которого произведена замена флотационных машин, обновлен насосный парк, заменено фильтровальное оборудование. Благодаря техническому перевооружению удалось увеличить производительность фабрики до 787 тысяч тонн в год и повысить показатели по извлечению выпускаемых концентратов. Кроме того, в 2020 году с целью увеличения производительности РОФ началось строительство новых корпусов. До 2023 года здесь построят реагентное отделение, корпус измельчения и флотации сгустителя. Таким образом, предприятие увеличит производительность фабрики в 2,5 раза и начнет перерабатывать до 1,5 миллионов тонн руды в год.

Ведется активное строительство и на Корбалихинском руднике. В августе 2020 года здесь был введен в эксплуатацию второй пусковой комплекс, завершается обустройство скипо-клетьевого ствола, благодаря чему в скором времени исчезнет необходимость вывозить руду на поверхность тяжелой самоходной техникой. Параллельно идет строительство объектов третьего пускового комплекса: модернизация котельной, возведение зданий главной вентиляционной установки и надшахтного здания.

В целом в 2020 году объем инвестиций в объекты Корбалихинского рудника и Рубцовской обогатительной фабрики превысил три миллиарда рублей. На проектную мощность с добычей до 1,5 млн. тонн руды в год Корбалихинский рудник планирует выйти в 2022 году.

В рамках развития бизнеса осуществлялась и социально ориентированная политика. Компания принимала участие в реализации социальных программ и проектов, гарантируя своим сотрудникам стабильную работу, достойную заработную плату и возможность учиться.

Согласно Положению о проведении краевого конкурса, АО «Сибирь-Полиметаллы» будет удостоено диплома губернатора «Лучшее промышленное предприятие Алтайского края» по итогам работы в 2020 году.