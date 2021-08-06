Вашингтон, 6 августа, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Таможенная и пограничная служба США (USCBP) развернула судно с Фиджи, занимающееся ловлей тунца, потому что оно порабощает свой экипаж. Жест отражает политику Штатов, направленную против товаров, произведенных с использованием принудительного труда. Об этом 5 августа сообщает Associated Press.

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USCBP издала приказ о прекращении любых поставок в американские порты с судна Hangton No. 112, принадлежащего гражданину Китая. Ведомство предоставило доказательства того, что экипаж судна принуждали к работе.

Это не первый подобный инцидент, связанный с азиатскими рыболовными судами. Пристальное внимание службы спровоцировали слухи о том, что экипажи, в основном состоящие из мигрантов из бедных стран, вынуждены работать в ужасных условиях. Ситуация усугубляется тем, что они отправляются в море на более долгие сроки из-за сокращения популяции рыбы.