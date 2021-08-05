Чебоксары, 5 августа, 2021, 22:05 — ИА Регнум. Серебряная олимпийская медаль легкоатлетки Анжелики Сидоровой стала «настоящим подарком для миллионов российских болельщиков». Об этом говорится в поздравительной телеграмме главы Чувашии Олега Николаева, направленной Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Наталия Николаева ИА REGNUM Плакат в поддержку Анжелики Сидоровой в Чебоксарах

Следите за развитием событий в трансляции: «Вопреки пандемии: Олимпиада в Токио — все новости»

Анжелика Сидорова на российских и международных соревнованиях выступает параллельным зачётом за Москву и Чувашию. На Олимпиаде в Токио в соревнованиях по прыжкам с шестом она стала серебряным призёром, взяв 4,85 метров и уступив американской спортсменке Кэти Нажотт с результатом в 4,9 метров.

Глава республики Олег Николаева поздравил легкоатлетку от имени жителей Чувашии и «от себя лично». Он отметил, что в финале ей помогли выиграть серебряную медаль «прекрасная подготовка, высочайшее техническое мастерство, трудолюбие и воля».

«Серебряная медаль, завоёванная вами в честной и напряжённой борьбе, является первой медалью в лёгкой атлетике за без малого десять лет. Она стала настоящим подарком для миллионов российских болельщиков, поводом для большой гордости всех жителей Чувашской Республики», — говорится в телеграмме.

Напомним, что Анжелика Сидорова принесла России 58-ю медаль на Олимпиаде. В копилке российской сборной — 16 золотых наград, 22 серебряные медали и 20 бронзовых.

Как сообщало ИА REGNUM, после завершения Олимпиады в Токио пройдут Паралимпийские игры. Они стартуют 24 августа. В состав российской команды включён 241 спортсмен, в том числе пять чувашских спортсменов.