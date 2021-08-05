Вашингтон, 5 августа, 2021, 22:04 — ИА Регнум. Sony объявила, что в ближайшие месяцы на консолях PlayStation состоятся релизы семи популярных инди-игр. Об этом компания сообщила 5 августа на своём YouTube-канале.

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Стоит особо выделить в представленном списке такие проекты, как Oxenfree II: Lost Signals, Carrion и Axiom Verge 2. Владельцы консолей Sony также смогут сыграть в A Short Hike, Sol Cresta, Wytchwood и Hades.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что разработчик Axiom Verge 2 выложил в сеть новый трейлер. В ролике создатель игры Томас Хэпп показал новый мир в альтернативном измерении.