Кальяри, Италия, 5 августа, 2021, 21:58 — ИА Регнум. Причиной около 57% лесных пожаров в Италии в 2021 году становятся поджоги, заявил в четверг, 5 августа, министр по делам «экологического перехода» Роберто Чинголани.

Pixabay.com Лесной пожар

Лишь 2% всех пожаров имеют естественное происхождение (остальные происходят по недосмотру и невнимательности), и ключевой вопрос — воспитание экологической культуры, полагает Чинголани.

На одной лишь Сардинии за три дня с 24 по 26 июля пришлось эвакуировать 800 граждан, сгорели 10 тысяч гектаров леса, что можно оценить как катастрофу, отметил министр. Сложная ситуация складывается и на Сицилии, добавил он.