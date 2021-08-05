5 августа 2021 | Время чтения 3 мин

Британцы обсудили в Twitter новый рекорд по количеству мигрантов, которые незаконно пересекли Ла-манш за сутки.

Джейн Спай, , 22:33 — REGNUM Минимум 482 мигранта пересекли Ла-Манш 4 августа на 21 лодке, установив новый дневной рекорд, заявили в министерстве внутренних дел Великобритании. В связи с этим министерству обороны пришлось приостановить военные учения, проходившие на берегу. Предыдущий рекорд был установлен 19 июля, когда канал пересекли 430 человек.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным британского министерства внутренних дел, за 2021 год в страну прибыло 10 236 мигрантов на 434 лодках, при этом французские власти приостановили пересечение канала 246 людьми.

Командир по скрытым угрозам каналу Дэн О’Махони сказал: «Эти опасные пересечения на маленьких лодках, которым содействуют преступные группировки, ставят жизни людей под угрозу. Эти цифры недопустимы, поэтому мы работаем по всем фронтам. Надзорные ведомства расследуют группы по контрабанде людей. Совместная работа с Францией повлекла увеличение в два раза количества полицейских на побережье Франции».

В комментариях обсуждают, кто виноват в ситуации с мигрантами, некоторые пользователи винят Великобританию, другие — Францию.

Ряд комментаторов считают, что британцы не должны негативно относится к приезжающим и критиковать их — лучше им помочь.

«Выселенные из-за бомбежек британским оружием, или голодающие, или бездомные, или преследуемые. Чего мы, черт возьми, ожидаем? Сострадание в Великобритании умерло», — написал @TraceyNewbold3.

Мигранты Mohamed Ali MHENNI

«Мы можем или помочь им и предоставить убежище и образование для них, или просто отказаться от них и отправить обратно во Францию. Чем больше мы думаем, тем больше людей умирает в попытке пересечь канал», — отметил @IceBergHojbjerg.

Пользователи написали, что Франция обязана принять мигрантов у себя, а на самом деле они едут в Британию, и это нарушение.

«У Франции есть обязательство (если они прибыли туда впервые) разобраться с ними по Дублинскому соглашению. Если нет, то они должны быть зарегистрированы в первой стране, в которую они въехали в пределах ЕС. Великобритания находится в процессе переговоров с Францией по поводу нового договора, я уверен, это будет поднято», — прокомментировал @logosbynature.

Часть комментаторов считает, что Великобритания не может отправить мигрантов обратно во Францию, потому что она вышла из состава Европейского союза, соответственно Дублинское соглашение на нее не распространяется.

«Вы вышли из ЕС, вы не можете отправить их обратно во Францию», — написал @Shrek_1978.

«Державы, подписавшие Дублинское соглашение, имеют право отправить беженцев в первую страну, где их зарегистрировали. Великобритания больше не является страной, подписавшей соглашение, соответственно, правила не применяются», — отметил @I_am_porr1dge.

Среди тех, кто винит в миграционном кризисе само Соединенное Королевство, причиной называют Brexit.

«Не надо было голосовать за Brexit, не так ли? Теперь нам надо предложить Франции миллионы, чтобы они попробовали нам помочь», — написал @AsBrexit.

В комментариях отметили, что нельзя винить в нелегальной миграции конкретно Францию или Великобританию, потому что виноваты те страны и правительства, из-за которых начинаются войны и которые преследуют своих граждан по политическим убеждениям.

«До тех пор, пока бедность и войны существуют в разных частях мира, у вас всегда будут мигранты, которые пытаются найти лучшую жизнь», — написал @KiarKini.

Сирийские Беженцы UNHCRI. Prickett

Достаточно непопулярным оказалось мнение о том, что мигрантов можно использовать как новую рабочую силу, и на самом деле они приносят пользу государству.

«Предполагая, что все 10 260 остаются здесь, рост населения составит едва ли 0,015%. Успокойтесь все, большинство из них пойдут в производительные работы, заполняя необходимые вакансии», — считает @SteveGrubb.

«А что насчет тех, кто приедет завтра, послезавтра, на следующий день…» — спросил @MortonSlumber1.

«Не уверен, о чём вы. Они продолжат прибывать (около 40% вернут обратно) и у многих получится начать новую фантастическую жизнь здесь, внося вклад в развитие общества. Неужели это так сложно понять? Тогда, когда их страны вновь станут безопасным местом, они смогут вернуться», — ответил @SteveGrubb.

Напомним, после рекорда 19 июля министр внутренних дел Великобритании Прити Пател обещала сделать пересечение канала «нежизнеспособным».