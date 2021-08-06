Штат Калифорния, США, 6 августа, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Город в Северной Калифорнии охватил пожар, ставший шестым по величине в истории штата. Об этом 5 августа сообщает Калифорнийский департамент противопожарной защиты.

Пожар

Пожар Дикси, бушующий уже 3 недели, к 5 августа распространился на территории, по величине превосходящей Лос-Анджелес. Огонь охватил 1 305 квадратных километров.

Пожар уничтожил десятки домов, прежде чем начал новый виток 4 августа и проник на территорию исторического города Гринвилл.

Сообщения о раненых или погибших еще не поступали.

Напомним, четыре других крупнейших лесных пожара поразили Калифорнию в 2020 году.