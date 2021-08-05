Италия и Франция выселяют анархистов из здания таможни
Турин, Италия, 5 августа, 2021, 21:50 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Италии и Франции в четверг, 5 августа, начали операцию по выселению из бывшего здания таможни в Клавьере группы анархистов, передают местные СМИ.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Мигранты
Самовольно захватившие здание граждане рассчитывали организовать там убежище и помогать нелегальным мигрантам перебираться из Италии на территорию Франции.
Ранее на границе двух стран аналогичным образом захватывались, а позже освобождались правоохранителями и другие нежилые здания.