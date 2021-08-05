Сеул, 5 августа, 2021, 21:49 — ИА Регнум. Многопользовательская игра PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) в жанре «королевской битвы» временно станет бесплатной. Об этом 5 августа сообщает портал PCGamesN.

Постер игры PlayerUnknown’s Battlegrounds

Акция продлится в период с 10 по 16 августа 2021 года, разработчики отметили, что они решили провести её в рамках сотрудничества с музыкальной группой Blackpink.

Известный пользователь Twitter PlayerIGN сообщил, что авторы игры за время проведения акции хотят «оценить реакцию игроков», добавив, что в ближайшем будущем проект может перейти на бесплатную модель распространения.

https://twitter.com/PlayerIGN/status/1423183845742899200

О том, что в PUBG появится контент, имеющий отношение к южнокорейской поп-группе Blackpink разработчики игры сообщили 1 августа 2021 года. В рамках ивента (внутриигрового события) геймеры смогут пройти новые миссии, в награду за их выполнение они получат различные косметические предметы.