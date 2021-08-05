Киев, , 21:50 — REGNUM Украина не хочет видеть и слышать Россию из-за ситуации с Крымом, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Дом», вышедшем 5 августа.

Пiдозра. Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Рассуждая о проблеме отношений России и Украины, украинский лидер заявил, что силами РФ якобы создаётся искажённая картина, будто «все русские ненавидят украинцев». Он «вступился» за русских, заявив, что среди них очень многие «поддерживают единую Украину, поддерживают Донбасс и видят его только украинским».

Украинский президент также заявил, что многие российские граждане «стыдятся» за воссоединение Крыма с Россией. Он, наперёд извинившись за свои слова, продолжил рассуждения фразой, будто бы «российская история будет ещё оплакивать свои же шаги и решения по поводу Крыма».

Зеленский Почему я говорю сейчас «Крым» , а не «Донбасс». У Донбасса не меньшая рана, даже больше, глубже — погибших намного больше, намного, тысячи людей. А потому что Крым — это первая спичка, первый огонёк, из-за которого два народа реально — может быть, на поколение, на два — так друг к другу относятся. Не хотят видеть, не хотят слышать».

Напомним, за воссоединение Крыма с Россией выступило в 2014 году абсолютное большинство жителей региона. Крымчане не захотели оставаться в составе Украине с приходом к власти пробандеровских ставленников Запада.

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