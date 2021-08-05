Киев, 5 августа 2021, 21:50 — REGNUM Украина не хочет видеть и слышать Россию из-за ситуации с Крымом, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Дом», вышедшем 5 августа.
Рассуждая о проблеме отношений России и Украины, украинский лидер заявил, что силами РФ якобы создаётся искажённая картина, будто «все русские ненавидят украинцев». Он «вступился» за русских, заявив, что среди них очень многие «поддерживают единую Украину, поддерживают Донбасс и видят его только украинским».
Украинский президент также заявил, что многие российские граждане «стыдятся» за воссоединение Крыма с Россией. Он, наперёд извинившись за свои слова, продолжил рассуждения фразой, будто бы «российская история будет ещё оплакивать свои же шаги и решения по поводу Крыма».
Напомним, за воссоединение Крыма с Россией выступило в 2014 году абсолютное большинство жителей региона. Крымчане не захотели оставаться в составе Украине с приходом к власти пробандеровских ставленников Запада.
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