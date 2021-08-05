Чебоксары, , 21:46 — REGNUM В Чувашии продолжается проверка подписных листов, предоставленных в рамках парламентских кампаний. До конца недели проверят 10 тыс. подписных листов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Центральной избирательной комиссии республики.

Заседание ЦИК Чувашии Chuvash.izbirkom.ru

На выборах в Госсовет Чувашии представили списки кандидатов десять партий, из них пять освобождены от сбора подписей: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Партия пенсионеров» и «Справедливая Россия».

Остальным партиям предстояло собрать в поддержку выдвижения минимум 4,6 тыс. подписей. Это «Зелёные», «Новые люди», «Гражданская патформа», «Родина», «Коммунисты России». Также должны были заручиться поддержкой и собрать около 1,3 тыс. подписей кандидаты-одномандатники.

В избиркоме напоминают, что половину подписных листов можно было собрать через портал «Госуслуги», где, по словам замглавы ЦИК Чувашии Игоря Михайлова, благодаря «многоступенчатой верификации и идентификации» подписи признаются «достоверными и не выбраковываются»:

«Возможен единственный подвох — задвоенность электронных подписей с теми, что партии или кандидаты принесли в бумажном виде».

Сверку электронных и бумажных вариантов делают эксперты-почерковеды. Также используются «умные» сканеры, которые позволяют выявить повторяющиеся данные граждан на разных подписных листах и группируют схожие почерки.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Чувашии пройдут выборы в Госдуму и Госсовет. Из 21 кандидата, выдвинувшегося в депутаты Государственной Думы по двум одномандатным округам, на 4 августа были зарегистрированы 11. В региональном парламенте будет замещено 44 места, в том числе половина — по партийным спискам, половина — по одномандатным округам. Из десяти партий пять получили удостоверения о регистрации.