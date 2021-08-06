6 августа 2021 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 13:40 — REGNUM Заявление руководителя отряда «Олонецкая оперативная группа» Олега Левашова о том, что поисковики в рамках проекта «Без срока давности» обнаружили в Олонецком районе Карелии место захоронения узников концлагерей, созданных там финскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 5 августа в социальной сети Facebook.

Финский концлагерь для детей. Петрозаводск. 1944

«Где-то там и мой дедушка лежит. Бабушка умерла давно так, но и она не знала, где его захоронили. Знали, что где-то неподалёку от места, которое называлось «Высота Чёрная». И всё…» — поделилась историей Swetlana A.

Многие пользователи считают, что виновники этих преступлений должны быть установлены, их данные должны быть обнародованы и предоставлены не только гражданам России, чьи родственники пострадали от деятельности оккупантов, но и всему миру.

Финский концлагерь. Карелия. 1943

«Чёрные метки всплывают на поверхность преступных деяний! На лбу будут находиться!» — считает Наталия Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что у них нет сомнения, что этот концлагерь — дело рук всё тех финских оккупантов, которые уничтожали мирное население Советского Союза.

«Они уничтожили население Выборга и других приграничных населённых пунктов в Гражданскую и Великую Отечественную. Даже фильм сами сняли про эти лагеря», — отмечает Alex T.

Часть людей отмечают, что подобные факты вызывают настоящую истерику у злопыхателей России, потому что они знают, что повинны в этих преступлениях, и боятся понести за это соответствующее наказание.

Финский концлагерь в Петрозаводске. 1944

«Про ГУЛАГ знают все, как в России, так и по всему миру. Но упаси господь сказать о преступлениях «цивилизованных европейцев» — сразу начинаются истерики. А в советских лагерях разве уничтожали целенаправленно мирных несоветских граждан? Почему мы должны держать ответ за жертвы среди своего же народа перед другими народами, которые нас тоже уничтожали? Глупейшее сравнение. Надо отсеивать зёрна от плевел», — указывает пользователь J V.

Ряд пользователей указывает на то, что российские власти почему-то неохотно хотят признавать, что жители соседней Финляндии устраивали массовые убийства русского населения.

«А в Питере наши чиновники ставят памятники Маннергейму, тому, кто душил город блокадой с севера, а ещё и организатору этих самых концлагерей», — напоминает Giacomo P.

Карл Густав Маннергейм принимает Адольфа Гитлера. 1942

Нашлись и те, кто убеждён, что многие хотят, чтобы подобные вскрывшиеся факты были преданы забвению.

«Жаль, что никому не будет дела до этих концлагерей. Ни финнам, которые это делали, ни российским чиновникам, которые слюни пускают по своему любимому Западу», — уверен Евгений Ч.

Напомним, 4 августа руководитель отряда «Олонецкая оперативная группа» Олег Левашов заявил «РИА Новости», что поисковики в рамках проекта «Без срока давности» обнаружили в Олонецком районе Карелии место захоронения узников концлагерей, созданных там финскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.