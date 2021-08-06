6 августа 2021 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 13:38 — REGNUM Информация о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовикам закрыть границу для предотвращения фактов её нарушения, вызвала реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 5 августа в социальной сети Facebook.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Молодец! Дошло! Особенно по небратьям! Это просто прокаженные, мало того что убийцы, так ещё и извращенцы!» — пишет Aleksander R.

Многие пользователи пришли к выводу, что данное решение было необходимо и правительство республики прибегает к таким мерам, потому что иного варианта попросту нет, ведь открытые границы представляют угрозу для страны.

«Этому должны быть веские причины. Президенту Лукашенко виднее. Сейчас Запад использует весь свой арсенал, чтобы Белоруссию поставить на колени, свергнутую власть, установить там саттелитное государство и превратить в свой рынок сбыта продукции, что уничтожит экономику республики», — считает Ибраим И.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. kremlin.ru

Некоторые комментаторы отмечают, что до проблем Европы с Белоруссией никому нет уже никакого дела, даже самой Европе, поэтому Лукашенко волен делать всё что угодно, не опасаясь последствий.

«Литве сейчас нечего плакать, сами напросились! Брюссель и Меркель вежливо отвернулись, у них сейчас на повестке «Северный поток — 2», да и два с половиной мигранта не тема для беседы вообще. Украина колючку пожертвовала? Вот и всё. Проблема решена», — отмечает «Персона Г».

Часть людей считают, что глава республики сам является виновником того, что ситуация скатилась до такого не самого красивого результата.

«Батька за что боролся, на то и напоролся! Объявил ведь Белоруссию перевалочной базой для беженцев, вот и огрёб! Теперь пытается сделать хорошую мину при плохой игре», — написал Itp R.

Ряд пользователей указывает на то, что Литва, судя по всему, останется «домом» для многих беженцев на достаточно продолжительное количество времени.

«Ну всё, теперь нелегальные мигранты в Литве попали в западню. Теперь Литва не сможет их возвратить в Белоруссию», — предполагает Андрій В.

Нашлись и те, кто убеждён, что это внутренне дело Белоруссии, поэтому чтобы такого не было, соседям республики следовало бы вести себя более скромно.

«Батька сказал — Батька сделал. В любом случае он не трус и не лебезит перед своими оппонентами. Пусть Европа решает свои проблемы сама. Дружить — значит дружить, игнорировать — значит игнорировать», — поделился своим мнением пользователь «Счастливая Семейка».

Напомним, 5 августа на сайте президента Белоруссии Александра Лукашенко появилась информация о том, что глава республики поручил силовикам закрыть границу для предотвращения фактов её нарушения.