Екатеринбург, 5 августа, 2021, 21:40 — ИА Регнум. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил о необходимости расширения полномочий квартальных инспекторов, отвечающих за самые насущные вопросы горожан — состояние дворов, парковок, детских площадок, контейнерных площадок и так далее. Во время инспекции Орджоникидзевского района 5 августа он с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым и местным квартальным Константином Гущиным осмотрел один дворов с характерными для Уралмаша проблемами, сообщает региональный департамент информполитики.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Двор в квадрате улиц Орджоникидзе — Банникова — Красных партизан — бульвар Культуры — это пятиэтажки 1938−1945 годов постройки. Местные жители многие годы называют его «дворянским гнездом» — за статус горожан, населявших некогда этот небольшой соцгородок. В советское время здесь селились заводские начальники, инженеры, высококвалифицированные специалисты. Проезд во двор сразу был спроектирован довольно узким, без карманов для парковки, внутри площадка выглядит не слишком благоустроенной. Все острые вопросы квартальный старается решить на месте, а для комплексного подхода — у него нет сегодня полномочий.

«Я всегда поддерживал работу квартальных. Это удобная система решения вопросов, с которыми люди сталкиваются каждый день: ямы на тротуарах во дворах, парковки на газонах и так далее. Если, к примеру, во дворе работали коммунальщики и оставили после себя грязь, — это повод позвонить квартальному. Он, по сути, как участковый врач. Должен знать территорию и живущих здесь людей, а люди — его. Его задача — не только реагировать на «пожары», но и заниматься профилактикой. Система работает, но нам надо дать больше полномочий квартальным, и тогда в городе порядка будет больше», — сказал Евгений Куйвашев.

Он отметил, что решить вопрос можно через корректировку законодательных норм и дал поручение городской администрации вместе с правительством и депутатским корпусом этот вопрос оперативно проработать.