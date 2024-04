Лондон, 5 августа, 2021, 21:33 — ИА Регнум. Седьмой альбом британской рок-группы The Beatles «Revolver» отпраздновал свое 55-летие, пишет портал This day in music.

«Revolver», оказавший большое влияние на развитие психоделик-рока и открывший экспериментальную сторону The Beatles, был выпущен 5 августа 1966 года в Великобритании и 8 августа в США. Запись пластинки проходила в лондонской студии Abbey Road. Критики отмечали новаторские способности британской группы и расширение тематики текстов. В процессе записи альбома «ливерпульская четверка» использовала новые методы звукозаписи и экспериментировала с музыкальными стилями, впервые в своей карьере сделав акцент на психоделический и прогрессивный рок.

Популярность The Beatles помогла массовому слушателю обратить внимание на эти экспериментальные жанры и повлиять на развитие таких артистов, как The Doors, Jimi Hendrix и Pink Floyd. Вскоре после августовского релиза в 1966 году альбом возглавил чарты и удерживал первую позицию в течение семи недель в Великобритании и в течение шести недель в США.