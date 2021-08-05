Курган, 5 августа, 2021, 21:32 — ИА Регнум. В микрорайоне Левашово в Кургане, где по президентской программе многодетным семьям выданы под возведение домов земельные участки, годами не решаются проблемы с мусором, и с водой, и с дорогами. Об этом сообщает пресс-служба Курганского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Пресс-служба горадминистрации Кургана Посёлок Левашово в черте Кургана

Непроходимые и непроезжие дороги, отсутствие освещения на них, застрявшая в непролазной грязи скорая помощь. О всём этом жители коттеджного микрорайона сообщали городским властям и в надзорные ведомства.

«Какой-то ямочный ремонт делается, но это ненадолго. Проходят дожди, и опять всё возобновляется. И с остановкой проблема, и с освещением. Спортивную площадку и то за свои средства сами делали», — жалуется жительница микрорайона Зоя Гречко.

Активисты ОНФ организовали выездное совещание в Левашово с участием главы Кургана Елены Ситниковой и представителей гордепартаментов. Власти обещают провести ямочный ремонт проблемных дорог в Левашово уже в 2021 году.

«Дальше будем отрабатывать вопрос по инвестиционной программе водоснабжения. Это вопрос не одного дня и даже не одного года», — сообщила Елена Ситникова.

В ближайшее время на главной дороге микрорайона установят дорожные знаки. В будущем году обещается установка детской площадки.