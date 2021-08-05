Челябинск, 5 августа, 2021, 21:26 — ИА Регнум. Жители челябинских посёлков Джабык и Запасное, потерявшие из-за природных пожаров жильё, начали получать уведомления на выплаты. Их выдаёт областное министерство социальных отношений, сообщает пресс-служба ведомства.

Илларион Прянишников. Погорельцы. 1871

Как пишет Накануне.Ru, размеры выплат будут определять путём умножения площади потерянного жилья на стоимость квадратного метра 34 690 руб. Деньги можно будет потратить на строительство дома или на покупку готовых домов либо квартир.

Средства на строительство дома зачислят на счёт подрядной организации. А при покупке уже готового жилья их переведут на счёт продавца. Это станет возможно после регистрации сделки в Росреестре.

Как сообщало ИА REGNUM, природные пожары произошли в июле. В двух посёлках огонь уничтожил десятки жилых домов.