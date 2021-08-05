Санта-Клара, США, 5 августа, 2021, 21:26 — ИА Регнум. Компания Nvidia выпустила вторую книгу, посвящённую технологии трассировки лучей (RTX Ray Tracing). Об этом 5 августа сообщает журнал PC Gamer.

BagoGames Nvidia

Книга называется Ray Tracing Gems II, отметим, что она распространяется бесплатно. В ней сотрудники Nvidia Адам Маррс, Питер Ширли и Инго Уолд рассказали о методах реализации трассировки лучей, а также о том, как технология была интегрирована в такие игры, как Control и Fortnite.

https://twitter.com/acmarrs/status/1422988809453592576

Напомним, первую книгу про RTX Nvidia выпустила в 2019 году. Компания позиционирует её как руководство для разработчиков игр, благодаря которому они могут интегрировать технологию в свои проекты.