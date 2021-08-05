Луганск, 5 августа 2021, 21:25 — REGNUM Украинские боевики за сутки 4 августа дважды обстреляли территорию ЛНР, сообщает 5 августа Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
Так, на Попаснянском направлении ВСУ обстреляли из крупнокалиберного пулемёта район населённого пункта Молодёжное.
Также боевики выпустили 16 гранат из СПГ и РПГ по району Золотого-5, которое они атаковали и из стрелкового оружия.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 2 августа украинские боевики четыре раза атаковали ЛНР.
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