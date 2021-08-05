Тверь, 5 августа, 2021, 21:23 — ИА Регнум. Начисление и выплаты пособий 71 тысяче получателей ежемесячно производит центр «Тверская семья», он работает в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 5 августа. Наладить работу центра поручил губернатор Игорь Руденя после обращений жителей о сбоях в начислении пособий.

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На данный момент, в рамках исполнения поручения губернатора Тверской области Игоря Рудени, проведены необходимые организационные мероприятия для оптимизации работы по осуществлению выплат и пособий семьям с детьми. В связи с неудовлетворительной работой Центра в первые месяцы в отношении ответственных лиц учреждения были приняты кадровые решения.

Приём посетителей в центре ведётся пять дней в неделю, причём процесс начисления ведётся без выходных и праздников. С мая 2021 года графики выплат публикуются на сайте министерства демографической и семейной политики Тверской области и в группе Вконтакте «Тверская семья», это позволяет жителям в любой момент уточнить сроки поступления денег.

Каждый месяц специалисты центра рассматривают порядка 10 тыс. заявлений. Взаимодействие с населением, кроме того, осуществляется через платформу обратной связи «Решаем вместе», где специалисты Центра выплат отвечают на вопросы получателей пособий.

В настоящее время принимаются меры по повышению качества работы телефона «горячей линии» с голосовым помощником. Система IVR предусматривает разведение потоков на звонки: граждан, желающих получить справочную информацию по пособиям; граждан, обратившихся с заявлениями на выплаты, но не получивших их; граждан, получивших отказ в назначении выплат; граждан, обращающихся в ГКУ по иным причинам.

Также планируется привлечение на работу в учреждение новых сотрудников. В ближайшее время заработает интернет-ресурс по мерам поддержки «Семейный помощник». Сервис объединит информацию о доступных мерах поддержки семей. Любой житель региона сможет получить справочно-правовую информацию о полагающихся мерах поддержки на одном ресурсе, без необходимости посещения ведомств для консультаций.