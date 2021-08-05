Синьцзян, Китай, , 21:18 — REGNUM Более, чем на 19% по итогам первого полугодия увеличился объем внешней торговли Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР, расположенного на северо-западе страны. Об этом 5 августа сообщает Синьхуа, ссылаясь на данные таможни в административном центре регионе городе Урумчи.

Таможенники отмечают, что в стоимостном выражении размер проходящих через них экспортно-импортных операций в Синьцзяне достиг почти 66 млрд юаней (около 10,2 млрд долларов). Почти 57 млрд юаней из этой цифры приходится на торговлю со странами, расположенными на маршруте «Пояса и пути», китайской инфрастуктурной инициативы, продвигаемой с 2013 года. Крупнейшим внешним торговым партнером СУАР при этом остается Казахстан; товарооборот с ним в сравнении с прошлогодними показателями вырос более, чем на 14%. Высокими темпами также увеличивается региональная торговля с южными и юго-восточными партнерами Китая по ВРЭП — Всеобъемлющему региональному экономическому партнерству.