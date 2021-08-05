Рим, 5 августа, 2021, 21:17 — ИА Регнум. Правительство Италии и оперштаб по борьбе с коронавирусом согласовали формат использования так называемых «антикоронавирусных паспортов» для доступа в общественные места, передают местные СМИ в четверг, 5 августа.

Russian.news.cn Коронавирус в Италии

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Обладателями указанного документа могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. В отношении обладателей этого документа не действует ряд антикоронавирусных ограничений.

Без «антикоронавирусного паспорта» с 6 августа нельзя будет сидеть в закрытых залах баров и ресторанов, посещать театры и кинотеатры (в том числе под открытым небом), музеи, спортзалы, бассейны, стадионы, развлекательные парки и казино.

Нарушителей ждет штраф от 400 до 1000 евро — такой суммы может лишиться как сам незаконно проникший гражданин без антикоронавирусного паспорта, так и ответственный за его недопущение сотрудник или руководитель.

По данным на5 августа, в Италии умерли128 163человекас подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на27(днем ранее — на21). Число подтвержденных носителей выросло на7230(днем ранее — на6596). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 377 188 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены101 046человек — на3826 больше, чем днем ранее. Показатель в 100 тысяч актуально зараженных превышен впервые с середины июня 2021 года. Первую и повторную прививку сделали32 626 066человек, что составляет54,17% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. 6 августа 2021 года вступят в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не будут касаться обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом).