Нью-Йорк, США, 5 августа, 2021, 21:14 — ИА Регнум. В многопользовательскую игру GTA Online в рамках еженедельного обновления добавили ещё один автомобиль дополнения Los Santos Tuners. Об этом студия Rockstar Games сообщила 5 августа на своей Twitter-странице.

GTA V

На этот раз геймеры получили возможность управлять классическим маслкаром Vapid Dominator ASP. Разработчики напомнили, что члены автоклуба LS Car Meet могут участвовать в уличных гонках и получать двойной опыт.

https://twitter.com/RockstarGames/status/1423285955201437696

Напомним, релиз дополнения GTA Online: Los Santos Tuners состоялся 20 июля 2021 года. Поклонники онлайн-игры могут стать членами клуба LS Car Meet, заплатив игровые $50 тыс.