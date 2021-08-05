Пекин, , 21:13 — REGNUM Всплеск заболевания коронавирусной инфекцией, который недавно произошел в Китае, требует соответствующих мер профилактики и контроля, при применении которых распространение эпидемии удастся быстро и эффективно остановить. Об этом 5 августа сообщает Синьхуа, ссылаясь на заявление, сделанное на пресс-конференции представителя Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Хэ Цинхуа.

Чиновник отметил, что в целом эпидемия в Китае в настоящий момент находится под контролем, а нынешняя вспышка представляет собой факты локального заражения вызванные новым штаммом. Он подчеркнул, что регионы, затронутые распространением вируса, уже приняли строгие меры санитарно-эпидемиологического и организационного характера, в частности, под контроль взята возможность внешнего завоза.

Одновременно Синьхуа сообщает, что в пострадавших от эпидемии регионах не исключен перенос начала нового учебного года на более поздний срок.