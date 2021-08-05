* запрещённая в России организация

Исламабад, , 21:11 — REGNUM Пакистан теряет рычаги влияния на движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующее в Афганистане, заявил 5 августа специальный помощник главы пакистанского правительства по национальной безопасности Моид Юсуф, выступая в вашингтонском Институте мира.

Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Белым цветом обозначены территории, контролируемые талибами на июль 2021 года Ali Zifan

По его словам, у Пакистана становится «всё меньше и меньше» рычагов, через которые можно влиять на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Когда войска уходят, рычаги влияния теряются. Когда «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) добивается успехов на поле боя, рычаги влияния утрачиваются», — заявил Юсуф.

Единственной целью, которую сейчас преследует Пакистан в Афганистане, помощник пакистанского премьер-министра назвал прекращение насилия и политическое урегулирование.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что Вашингтон промахнулся, пытаясь политически урегулировать ситуацию с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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