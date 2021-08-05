Вашингтон, 5 августа, 2021, 21:10 — ИА Регнум. Тизер «Импичмента» — третьего сезона телесериала «Американской истории преступлений» — опубликован 5 августа на YouTube.

Steve Jurvetson Моника Левински

Фильм, как рассказывают создатели, раскрывает национальный скандал, в котором Паула Джонс, Моника Левински и Линда Трипп стали главными героями первого процесса импичмента в США более чем за столетие.

Напомним, премьера «Импичмента», который начали снимать в ноябре прошлого года, запланирована на 7 сентября 2021 г. Речь в фильме идёт о попытке в США объявить импичмент 42-му президенту Биллу Клинтону.

Для этого была пущена в ход история с Левински, которую в фильме играет Бини Фелдштейн. Роль Клинтона исполняет Клайв Оуэн, а его жену Хиллари — Иди Фалко.