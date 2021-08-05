Канадские панки Metz выпустили концертный альбом «Live At The Opera House»
Торонто, Канада, 5 августа, 2021, 21:03 — ИА Регнум. Канадская панк-рок-группа Metz выпустила свой новый концертный альбом «Live At The Opera House». Сейчас альбом появился в цифровом формате на стриминговых ресурсах, а также должен выйти на виниле 5 ноября, сообщает официальный портал лейбла Sub Pop.
Альбом представляет собой запись лайв-шоу в Оперном театре в Торонто в октябре прошлого года. Он был записан Грэмом Уолшем и сведен Сетом Манчестером. На официальном сайте группы доступна лайв-версия сингла «Pulse» с этого шоу.
Metz — канадский музыкальный коллектив, преимущественно выступающий в жанрах нойз-рок, пост-панк и панк-рок. В своей дискографии имеет четыре студийных альбома, которые были выпущены на лейбле Sub Pop, известный своим влиянием на становление жанра гранжа и таких исполнителей, как Nirvana, Soundgarden и Mudhoney.