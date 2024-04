Торонто, Канада, 5 августа, 2021, 21:03 — ИА Регнум. Канадская панк-рок-группа Metz выпустила свой новый концертный альбом «Live At The Opera House». Сейчас альбом появился в цифровом формате на стриминговых ресурсах, а также должен выйти на виниле 5 ноября, сообщает официальный портал лейбла Sub Pop.

(сс) Luuk Wouters На рок-концерте

Альбом представляет собой запись лайв-шоу в Оперном театре в Торонто в октябре прошлого года. Он был записан Грэмом Уолшем и сведен Сетом Манчестером. На официальном сайте группы доступна лайв-версия сингла «Pulse» с этого шоу.