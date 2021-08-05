Токио, 5 августа, 2021, 21:02 — ИА Регнум. Портативная консоль Nintendo Switch обошла PlayStation 3 и Xbox 360 по показателю общих продаж. Об этом 5 августа сообщил портал Comicbook.

Nintendo Switch

Nintendo сообщила, что на сегодня продано уже более 89,04 млн экземпляров всех версий Switch, таким образом, консоль заняла седьмое место в рейтинге продаж игровых устройств. Отмечается, что с момента поступления PS3 в продажу Sony реализовала около 87 млн устройств. Что касается Xbox 360, которая является самой успешной консолью Microsoft, то в мире продано около 85 млн экземпляров.

Напомним, Nintendo Switch поступила в продажу 3 марта 2017 года. Релиз PlayStation 3 состоялся 11 ноября 2006-го, Xbox 360 — 22 ноября 2005-го.