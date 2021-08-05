Екатеринбург, 5 августа, 2021, 20:58 — ИА Регнум. На территории Сибири много проще поддерживать имеющиеся города, чем создавать новые. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель общественной организации «Здравоохранение» (Екатеринбург) Максим Стародубцев.

SimonBoschmann Сибирь

«С учётом того, что, мягко говоря, оставляет желать лучшего даже «Транссиб», как автомобильный, так и железнодорожный (тот, кто хотя бы раз по ней ехал — знает), речь, скорее, должна идти о том, что бы удержать то, что есть. Хотя при наличии интересной и оплачиваемой работы, соответственно — бюджетов, города и возникнут или увеличатся сами. Пример той же Тюмени, превратившейся из «столицы деревень» в современный город, показателен», — сказал эксперт.

«Так что, думаю мое мнение не будет оригинальным, много проще поддерживать уже имеющееся — Томск, Омск, Красноярск, Новосибирск и другие, нежели «умножать лишние сущности» искусственно. Будет работа, будет социалка, будут классные учебные заведения — будет и населённая Сибирь. Тем более, что климат меняется, тем самым создавая для неё новые шансы», — заключил Стародубцев.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу считает, что в Сибири нужно создать три-пять крупных городов — научно-промышленных центров. Об этом он заявил 5 августа в ходе встречи с научной общественностью Сибирского отделения РАН.

Ранее об этом: В Сибири нужно построить три-пять крупных городов — Шойгу