Рим, 5 августа, 2021, 20:54 — ИА Регнум.

По данным навечер четверга, 5 августа, в Италии умерли128 163человекас подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на27(днем ранее — на21), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Russian.news.ru Эпидемия коронавируса в Италии

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Число подтвержденных носителей выросло на7230(днем ранее — на6596).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 377 188 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены101 046человек — на3826 больше, чем днем ранее.

Показатель в 100 тысяч актуально зараженных превышен впервые с середины июня 2021 года.

Первую и повторную прививку сделали32 626 066человек, что составляет54,17% населения Италии.