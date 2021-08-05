Вашингтон, 5 августа, 2021, 20:50 — ИА Регнум. Анимационный сериал для взрослых «Южный парк» получит ещё шесть сезонов. Об этом 5 августа сообщает портал Screen Rant.

Цитата из м/ф «Южный парк». реж Трей Паркер, Эрик Сточ, Мэтт Стоун. 1997. США «Южный парк»

В рамках нового соглашения, которое ViacomCBS заключила с создателями шоу Треем Паркером и Мэттом Стоуном, будет также выпущено 14 полнометражных фильмов на основе франшизы. Отмечается, что все картины станут эксклюзивами Paramount Plus, две из них потоковый сервис покажет в 2021 году.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что сумма контракта Паркера и Стоуна с ViacomCBS составила $900 млн. Кроме фильмов и сериалов создатели франшизы планируют выпустить трёхмерную игру.