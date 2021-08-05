Хельсинки, 5 августа, 2021, 20:48 — ИА Регнум.

Правительство Финляндии дало разрешение на вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от 12 лет, передаёт 5 августаИА «Красная весна».

Jan Leineberg Флаг Финляндии

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Как сообщается, для этой цели правительство страны внесло изменения в постановление о добровольной вакцинации, снизив минимальный допустимый возраст с 15 до 12 лет.

Ранее в Финляндии вакцинация подростков допускалась лишь в исключительных случаях, например, если пациент входил в группу риска по коронавирусу.

О необходимости вакцинации детей в Финляндии заговорили некоторые представители медицинского сообщества, по мнению которых, коллективный иммунитет нельзя получить без вакцинации детей, даже несмотря на то, что они легче болеют COVID-19 и реже являются переносчиками вируса.