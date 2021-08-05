Копенгаген, , 20:40 — REGNUM Афганские служащие и военнослужащие, обслуживавшие датский контингент в Афганистане, обратились к властям Дании с просьбой о предоставлении убежища, передаёт 5 августа ИА «Красная весна».

Сообщается, что убежища запросили в первую очередь гражданские и военные переводчики из Афганистана.

Между тем не все политические силы в парламенте Дании согласны поддержать запрос и обсуждают возможность оказания помощи без предоставления убежища.

«Я не думаю, что всему персоналу из Афганистана мы должны давать убежище. Мы должны подходить к этому избирательно и прежде всего обращать внимание на то, действительно ли их жизнь находится в опасности после ухода наших солдат», — заявил член парламентского комитета по иностранным делам Ларс Кристиан Лиллехолт.

Напомним, военное присутствие Дании в Афганистане под руководством НАТО осуществлялось с 2002 года. После объявления США о выводе американских военных из Афганистана парламент Дании в апреле 2021 года принял аналогичное решение. За прошедшие 20 лет в Афганистане побывали 12 тысяч солдат датской армии, 44 солдата погибли.