Стокгольм, 5 августа, 2021, 20:47 — ИА Регнум. Новое исследование, проведенное в Университете Гётеборга (Швеция), показывает, что тяжелое протекание COVID-19 у пациентов не влечет за собой повреждения мозга и не влияет на его функционирование. Об этом 5 августа написала газета Aftonbladet.

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В исследовании приняли участие 100 пациентов с разной степенью тяжести протекания COVID-19. Как заключили ученые, по прошествии шести месяцев у переболевших не было никаких признаков повреждения головного мозга.

Отмечается, что предыдущие исследования сигнализировали о нарушениях в работе головного мозга. Однако сотрудники Университета Гётеборга пришли к выводу в ходе своих наблюдений, что основные биомаркеры в образцах исследуемых возвращаются к своим привычным значениям по прошествии полугода.

В то же время подчеркивается, что выводы исследования не дают возможности утверждать, что постковидный синдром не отражается на работе головного мозга вообще.