Рим, 5 августа, 2021, 20:39 — ИА Регнум. Портал записи на вакцинацию от коронавируса в итальянском регионе Лацио (Рим) возобновляет работу, сообщил в четверг, 5 августа, губернатор Никола Дзингаретти.

Colin Хакер

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В полной мере сайт, который в конце июля подвергся хакерской атаке, будет восстановлен в ближайшие дни.

Как сообщалось ранее, прокуратура Италии возбудила уголовное дело по факту атаки. Злоумышленников, которые предположительно находятся за пределами страны, заочно обвинят в терроризме.