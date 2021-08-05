Монреаль, Канада, 5 августа, 2021, 20:38 — ИА Регнум. В сеть выложили трейлер игры «Стражи галактики», в котором появилась злодейка леди Хеллбендер. Ролик был опубликован 5 августа на YouTube-канале студии Eidos Montreal.

Цитата из к/ф «Стражи галактика». реж . Джеймс Ганн. 2013. США Дракс

Трейлер представляет собой катсцену (ролик из игры, выполненный на её движке). К сожалению, разработчики не показали в ролике игровой процесс, но зато геймеры получили возможность оценить качество кинематографических сцен будущей игры.

Напомним, реализацией проекта «Стражи галактики» занимается Eidos Montreal, в качестве издателя выступит компания Square Enix. Релиз игры состоится 26 октября 2021 года на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и ПК (Steam и Epic Games Store).