Стокгольм, 5 августа, 2021, 20:44 — ИА Регнум. После трудного года для гостиничной индустрии Швеции туристы вновь начали бронировать номера. 5 августа новостная служба SVT Nyheter сообщила, что в июле в стране число бронирований превысило показатели прошлых месяцев, начиная с марта прошлого года, когда в мире разразилась пандемия коронавируса.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Гостиница

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Журналисты отмечают, что до наступления пандемии в Шведских отелях были забронированы до 8 из 10 номеров, однако в марте прошлого года их число сократилось до четырех. В июле забронированными оказались уже шесть из 10 номеров.

«Теперь мы даже можем снова нанять больше персонала, потому что в прошлом году нам пришлось многих уволить», — заявил в эфире SVT владелец Педер Виклунд, владелец гостиницы в Стурумане (лен Вестерботтен).