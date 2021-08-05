Стокгольм, 5 августа, 2021, 20:31 — ИА Регнум. В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки не изменилось. За последние 24 часа в стране было выявлено еще 864 носителя SARS-CoV-2. Данная информация была опубликована 5 августа на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умер 14 657 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 103 693 человека.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 6 482 493 человека, вторую — 4 369 521 человек.

По состоянию на 5 августа, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 27 пациента с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь.