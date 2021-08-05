Париж, 5 августа, 2021, 20:30 — ИА Регнум. Предложенные французским парламентом ограничительные меры по COVID-19 с оговорками одобрены Конституционным советом Франции 5 августа, говорится в опубликованном по итогам заседания заявлении.

Цитата из к/ф «Кин-дза-дза!». реж. Георгий Данелия. 1986. СССР Мама, мама, что я буду делать?

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Отметив, что вводимые ограничения «могут ограничивать индивидуальные свободы», орган власти заявил, что они всё же оправданы необходимостью защищать здоровье населения.

Нововведения запустят с 9 августа. В частности, законодатели утвердили «расширение действия санитарного пропуска», но оно не должно лишать человека доступа к медицинской помощи.

Итак, во Франции в заведения общепита теперь можно будет попасть лишь с санитарным пропуском. Документ этот подтверждает, что человек или вакцинирован от коронавируса или его тест отрицателен.

Этот же пропуск необходимо предъявлять в торговых центрах и при поездках в общественном транспорте, в музеях, театрах, кино и при участии в массовом мероприятии — концерте, фестивале, выставке.

Также в республике обязали всех медработников сделать прививки от COVID-19. А вот самоизоляцию обязательной делать не стали.