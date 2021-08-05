5 августа 2021 | Время чтения 5 мин

Ксаверий де Местр, , 20:55 — REGNUM Сенатор-республиканец из Флориды Марко Рубио рассказал на слушаниях в Сенате, как Китай пользовался «корпоративной жадностью» США в своих интересах. Он призвал политиков «проснуться» и обратить внимание на зависимость американских корпораций от китайской Коммунистической партии (КПК).

Давид Тенирс Младший. Аллегория жадности. XVII век

«Американские корпорации настолько отчаянно хотят получить доступ к китайскому рынку, что готовы возглавить дорогостоящие бойкоты в американском штате, — сказал Рубио. — Американские компании фактически уволили американцев, живущих в Америке, за то, что они сказали или написали что-то, что не понравилось Китаю».

Речь идет о случаях, когда американские компании увольняли сотрудников или убирали определенные предметы одежды с американских полок, разрывая связи с другими американскими компаниями, из-за давления КПК.

Республиканец предупредил, что ситуация является трагичной и представляет собой «крупнейшую в истории человечества незаконную передачу богатства от одной нации к другой». «Длинная рука Китая — это не какая-то футуристическая угроза, она уже здесь, — добавил политик. — Китай крадет от 300 до 600 миллиардов долларов в год американских технологий и интеллектуальной собственности».

Марк Рубио US Senate

Американские интернет-пользователи бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Это не просто жажда прибыли. Это конкуренция. США никак не могут конкурировать с Китаем. Когда я занимался бизнесом, металлическая отливка, которую мы делали в Техасе, стоила 250 долларов и требовала финишной обработки. Мы начали покупать их в Китае за 65 долларов, обработанные. Нам пришлось перейти на китайское производство или выйти из бизнеса. Вот почему тарифы необходимы — чтобы мы могли конкурировать со странами, которые не заботятся о справедливой трудовой практике. В противном случае рынок потребует, чтобы мы производили продукцию в Китае. Вам может не нравиться Дональд Трамп, но он был прав в том, как решить проблему торгового дисбаланса», — пишет skylane3.

«Несколько лет назад крупная компания купила землю недалеко от дома моих родителей. Земля находится в небольшом сельском округе, и в настоящее время ее арендует местный фермер. Планируется, что со временем часть земли будет использована под солнечную электростанцию. Компания, купившая землю, находится в другом штате. Компания имеет американское название и кажется законной. Однако группа владельцев земли, расположенной рядом с фермерским участком, опасается, что солнечная ферма может негативно повлиять на стоимость их земли, поэтому они наняли адвоката, который будет представлять их интересы. На данный момент им удалось выяснить, что компания, находящаяся на американской земле, принадлежит компании из Китая. Это должно вызвать несколько вопросов и тревожных сигналов. Почему Китай хочет владеть несколькими тысячами акров земли в сельском округе? Зачем Китаю нужна большая солнечная ферма на американской земле? Почему мы позволяем Китаю приобретать тысячи акров земли по всей территории США?» — негодует hotrod556.

«Сбалансированное торговое соглашение позволит вновь обрести баланс. Ни одна экономика свободного рынка не может выжить без государственного контроля, и как суверенное государство наше правительство должно контролировать торговый баланс, если мы хотим выжить как нация», — подчеркивает RockfishHiker.

«Это не только руководители корпораций, но и политики, средства массовой информации, университеты… список можно продолжать. Я могу понять жажду наживы, но подумайте о цене для нашей страны и нашей свободы», — призывает Adventurer1952.

«Прекратить всю торговлю с Китаем, верните рабочие места обратно в Америку», — просит mrp536.

Жажда денег Цитата из мф Золотая антилопа. Реж. Лев Атаманов. 1954. СССР

«Вчера я провел инвентаризацию предметов в своем доме. Подавляющее большинство сделано за пределами США. За последние несколько недель я купил два классических романа в твердом переплете, оба напечатаны и переплетены в Китае. Новый набор столовых приборов — сделано в Китае. Рубашки и шорты с Amazon — сделаны в Камбодже. DVD и CD — диски, сделанные в Японии. Новая кофеварка — сделана в Тайване. И это всё за последние три месяца. Покупать американское? Расскажите мне, как», — пишет Terry_Daktyl.

«Наша 36-летняя микроволновка Panasonic вышла из строя два месяца назад. Она была произведена где-то здесь, в Штатах. Мы просто заменили ее на другую Panasonic, не такую красивую, но делающую то, что нам нужно. Новая была произведен в Китае. Готов поспорить, что эта никогда не прослужит 36 лет!» — уверен Didy.

«Дешевые китайские товары также отличаются низким качеством — количество хлама, который выбрасывается и заменяется каждый день, поражает воображение. Наше потребительство — это зависимость», — сожалеет MegTrova.

«Вина лежит на Клинтоне и 106-м Конгрессе при республиканцах. В 1991 году на долю Китая приходился лишь 1% импорта США. Президент Клинтон в 2000 году подтолкнул Конгресс к утверждению торгового соглашения между США и Китаем, заявив, что расширение торговли с Китаем будет способствовать экономическим интересам Америки. Ситуация стала страшной, а США ничего не предпринимали до прихода Трампа», — рассказывает ForTheObservations.

«Что ж, дамы и господа, мы собрались здесь не для того, чтобы предаваться фантазиям, а для политической и экономической реальности. Америка стала второсортной державой. Ее торговый дефицит и бюджетный дефицит достигли кошмарных размеров. Во времена свободного рынка, когда наша страна была ведущей промышленной державой, существовала ответственность перед акционером. Карнеги, Меллоны, люди, построившие эту великую промышленную империю, следили за этим, потому что на кону стояли их деньги. Сегодня менеджмент не имеет доли в компании!» — указывает book'em-danno.