Курган, 5 августа, 2021, 20:15 — ИА Регнум. В Курганскую область прибыли специалисты из Санкт-Петербургской военно-медицинской академии для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Два реаниматолога-анестезиолога и инфекционист, а также два курсанта будут работать в ковидном госпитале на базе городской больницы №2.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области, по данным штаба, с начала пандемии к 5 августа 2021 года выявлено 26 549 случаев заражения коронавирусом, скончались 510 пациентов с COVID-19.