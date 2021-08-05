Вашингтон, 5 августа, 2021, 20:13 — ИА Регнум. На второе место вышла Россия по поставкам в США нефти, сообщает 5 августа американское Управление энергетической информации.

Interpolit.ru Нефть

По итогам мая, Россия, опередив Мексику, продала Соединённым Штатам 26,17 млн баррелей нефти, ежедневная поставка составила 844 тысячи баррелей. Мексика оказалась на втором месте, продав Штатам в мае 22,56 млн баррелей нефти (в сутки — 728 тысяч баррелей).

Для России это стало рекордом с 2009 года, когда было поставлено в США 25,08 млн баррелей нефти в месяц. По сравнению с апрелем этого года в мае поставки выросли на 22,67%. В апреле же Россию опережала Мексика с её поставкой 600 тыс. баррелей за месяц.