Поклонник Animal Crossing провёл в игре «рок-концерт»
Вашингтон, 5 августа, 2021, 20:07 — ИА Регнум. Геймер построил в игре Animal Crossing: New Horizons концертный зал. Об этом 5 августа сообщает портал Screen Rant.
Пользователь форума Reddit animalcrossingOG1994 опубликовал скриншот, на котором показан результат его работы. Он создал музыкальную сцену на основе типичного сада камней, использовав нестандартные элементы, стеновые панели, прожекторы и верёвочное ограждение.
Члены «музыкальной группы» и «посетители» — это камни из игры, таким образом поклонник Animal Crossing обыграл словосочетание Rock Concert (rock переводится с английского как «камень»).
Ранее ИА REGNUM сообщило, что Nintendo пообещала выпустить новый бесплатный контент для Animal Crossing: New Horizons. Компания попросила геймеров проявить терпение и следить за новостями.