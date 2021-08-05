Вашингтон, 5 августа, 2021, 20:07 — ИА Регнум. Геймер построил в игре Animal Crossing: New Horizons концертный зал. Об этом 5 августа сообщает портал Screen Rant.

Animal-crossing.com Animal Crossing: New Horizons

Пользователь форума Reddit animalcrossingOG1994 опубликовал скриншот, на котором показан результат его работы. Он создал музыкальную сцену на основе типичного сада камней, использовав нестандартные элементы, стеновые панели, прожекторы и верёвочное ограждение.

Члены «музыкальной группы» и «посетители» — это камни из игры, таким образом поклонник Animal Crossing обыграл словосочетание Rock Concert (rock переводится с английского как «камень»).

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Nintendo пообещала выпустить новый бесплатный контент для Animal Crossing: New Horizons. Компания попросила геймеров проявить терпение и следить за новостями.