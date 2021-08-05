Пожар в пятиэтажке на окраине Екатеринбурга потушили
Екатеринбург, 5 августа, 2021, 20:07 — ИА Регнум. В Екатеринбурге пожарные справились с огнём в пятиэтажном доме на улице Стахановская. Об этом сообщает свердловское управление МЧС.
Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области
Пожарная машина
По данным ведомства, горела квартира на первом этаже. Площадь возгорания составила 46 кв. метров. Самостоятельно эвакуировались 80 человек, в том числе 15 детей.
Как сообщало ИА REGNUM, при взрыве и пожаре в этом доме пострадал один человек.