Веллингтон, , 20:05 — REGNUM Депутат от Национальной партии Новой Зеландии Стюарт Смит охарактеризовал правительственный план по изменению климата как «научный бред». Об этом сообщает информационный портал New Zeland Herald 4 августа 2021 года.

Основная задача борьбы с изменением климата Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Депутат утверждает, что более высокие температуры не вызовут увеличения количества и интенсивности осадков, что противоречит правительственному плану агентства по национальной оценки рисков изменения климата (NCCRA).

Стюарт Смит, который является официальным представителем NCCRA, заявил, что совместно с министром по изменению климата Джеймсом Шоу он провёл официальное парламентское расследование относительно легитимности правительственного плана, что вызвало несколько бурную реакцию со стороны сторонников этого плана.

Смит сказал, что, например, риск наводнений фактически снизится по мере потепления климата, но это предположение было проигнорировано в документе NCCRA.

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В недавнем отчете Национального института водных и атмосферных исследований Новой Зеландии под названием Tailrisks Economics (Остаточный экономический риск) утверждается, что план NCCRA, разработанный по заказу Министерства окружающей среды, был основан на ложной предпосылке, что изменение климата приведет к усилению экстремальных погодных условий и наводнений.

« Утверждения о том, что здания и люди будут подвергаться значительному увеличению риска наводнений, вводят в заблуждение. Данные NCCRA не очень информативны, потому что все, что они делают, это фиксируют статистические данные. Оно не принимает во внимание меры защиты от наводнений и не оценивает вероятность наводнений », — говорится в отчете Министерства.

Смит выразил уверенность в том, что отчет Национального институтаводных и атмосферных исследований, на основе которого был составлен план правительства, был основан на заранее определенной позиции. Он добавил, что многие местные органы власти, таким образом, будут введены в заблуждение.

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Представители Национального института водных и атмосферных исследований готовы комментировать замечания Смита, но главный научный сотрудник по вопросам климата, атмосферы и климатических опасностей Эндрю Тейт настаивает на том, что в ближайшее время ожидается увеличение количества экстремальных дождей.