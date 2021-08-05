Климатический план Новой Зеландии обвиняется в лженаучности
Веллингтон, 5 августа, 2021, 20:05 — ИА Регнум. Депутат от Национальной партии Новой Зеландии Стюарт Смит охарактеризовал правительственный план по изменению климата как «научный бред». Об этом сообщает информационный портал New Zeland Herald 4 августа 2021 года.
Депутат утверждает, что более высокие температуры не вызовут увеличения количества и интенсивности осадков, что противоречит правительственному плану агентства по национальной оценки рисков изменения климата (NCCRA).
Стюарт Смит, который является официальным представителем NCCRA, заявил, что совместно с министром по изменению климата Джеймсом Шоу он провёл официальное парламентское расследование относительно легитимности правительственного плана, что вызвало несколько бурную реакцию со стороны сторонников этого плана.
Смит сказал, что, например, риск наводнений фактически снизится по мере потепления климата, но это предположение было проигнорировано в документе NCCRA.
В недавнем отчете Национального института водных и атмосферных исследований Новой Зеландии под названием Tailrisks Economics (Остаточный экономический риск) утверждается, что план NCCRA, разработанный по заказу Министерства окружающей среды, был основан на ложной предпосылке, что изменение климата приведет к усилению экстремальных погодных условий и наводнений.
Смит выразил уверенность в том, что отчет Национального институтаводных и атмосферных исследований, на основе которого был составлен план правительства, был основан на заранее определенной позиции. Он добавил, что многие местные органы власти, таким образом, будут введены в заблуждение.
Нестыковке научных данных отчетов Межправительственной группы экспертов ООН по климату и никак не следующих из них безумных предложений резюме этих отчетов, подготовленных для «лиц принимающих решения», посвященена целая книга профессора Нью-Йоркского университета Стивена Кунина, который в период правления Барака Обамы работал заместителем по науке в Департаменте энергетики США.
Рецензию на книгу «Непонятно: Что климатическая наука нам говорит? Что с этим не так? Почему это важно?» и многочастное интервью с автором читайте в статьях научного обозревателя портала Asia Times Джонатана Теннебаума:
«Взгляд «красной команды» на климатологию«
»Плохие климатические модели не могут быть основанием политических «решений»
»Повышение уровня моря не дает повода для тревоги об изменении климата«
»Незрелая климатология нуждается в стресс-тесте«
»Введение чрезвычайной климатической ситуации не имеет научных оснований«
О заказчиках мошеннической международной климатической политики также читайте в статьях
«Осторожно! Байден хочет спасти планету«
»Байден открывает эру зеленого империализма«
»Байден, BlackRock и проблема климатического пузыря«
А о том почему эта политика приведет к усилению глобального читайте статью профессора Игоря Мазурина
«Фальсификация и подлог! Переход на «зеленую» экономику не имеет оправдания«
Представители Национального института водных и атмосферных исследований готовы комментировать замечания Смита, но главный научный сотрудник по вопросам климата, атмосферы и климатических опасностей Эндрю Тейт настаивает на том, что в ближайшее время ожидается увеличение количества экстремальных дождей.