Бишкек, , 20:03 — REGNUM Руководитель администрации президента Киргизии Суйунбек Касмамбетов сегодня, 5 августа, встретился с министром международных и внешнеэкономических связей Свердловской области России Василием Козловым и российским скульптором Иваном Дубровиным.

Герой Советского Союза. Иван Васильевич Панфилов

Представители российской стороны сообщили, что в Свердловской области изготовят новый бронзовый памятник Герою Советского Союза Ивану Панфилову, который будет подарен Киргизии в честь 30-летия независимости страны.

Глава президентской администрации поблагодарил руководство Свердловской области за проявленную инициативу по воссозданию памятника легендарному советскому полководцу и отметил, что этот монумент установят в парке имени Панфилова в центре столице Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что 316-я стрелковая дивизия, начала формироваться на 21-й день Великой Отечественной войны в столицах Киргизии и Казахстана — Фрунзе и Алма-Ате. Ее первым командиром стал герой Гражданской войны, военный комиссар Киргизской ССР, генерал-майор Иван Панфилов, впоследствии, осенью 1941 года, погибший в ходе одного из боев.

Решением Государственного Комитета Обороны дивизии был присвоен статус гвардейской и дано имя генерал-майора Панфилова.

За годы войны 8-я гвардейская Панфиловская дивизия уничтожила более 85 тысяч и взяла в плен до 5 тысяч вражеских солдат и офицеров, уничтожила и захватила в виде боевых трофеев 387 танков, 65 бронемашин, 43 самолета, 451 орудия, 2.010 автомашин, 328 мотоциклов, 180 минометов.

За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, 34 воина-панфиловца, в том числе и сам генерал Панфилов, были удостоены звания Герой Советского Союза.

В мае 1967 года по просьбе руководства Киргизии Панфиловская дивизия была передислоцирована в республику и вошла в состав 33-го армейского корпуса Туркестанского военного округа. В 2003 году дивизия была расформирована, а в 2011 году власти Киргизии приняли решение о ее возрождении.